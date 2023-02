Rio Carnaval - Foto divulgação

Rio CarnavalFoto divulgação

Publicado 12/02/2023 00:23

A Unidos de Viradouro fechou neste sábado, 11, mais uma noite da temporada de ensaios técnicos do Rio Carnaval na Marquês de Sapucaí antes dos desfiles oficiais de 2023, que acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Rio Carnaval Foto divulgação

Em sua apresentação na Avenida, a escola de Niterói invocou seus componentes para homenagear "Rosa Maria Egipcíaca", santa africana que é o enredo da escola. O tema está sendo desenvolvido no barracão da vermelha e branca na Cidade do Samba, na Zona Portuária da capital fluminense, sob o comando do carnavalesco Tarcísio Zanon.Chamou atenção, ao longo do ensaio, a comissão de frente dos coreógrafos Priscila Motta e Rodrigo Negri, formada por componentes negros e vestidos nas cores da agremiação. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Julinho e Ruth Alves, encantou o público das arquibancadas e frisas em seguida.