Rio Carnaval - Vitor Melo

Rio CarnavalVitor Melo

Publicado 11/02/2023 23:51

Fé, fundamento e folia: sob esses três pilares, a Marquês de Sapucaí foi preparada na noite deste sábado, 11, para receber os últimos ensaios técnicos e toda a temporada de desfiles oficiais do Rio Carnaval 2023. Baianas das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, junto de lideranças de diferentes religiões, realizaram no início da noite, a partir das 19h, a tradicional lavagem da pista de desfiles — com água de cheiro, ervas, defumadores e outros itens conectados à fé dos povos do samba. O evento foi realizado mesmo em meio à forte chuva que caiu sobre a capital fluminense, reforçando a dedicação e a emoção dos participantes.

Além das baianas, o ritual contou com a presença de ritmistas das agremiações, que formaram uma bateria única para embalar sambas-enredo clássicos interpretados pelo cantor e compositor Dudu Nobre. Casais de mestre-sala e porta-bandeira com os pavilhões das escolas também abrilhantaram a iniciativa, simbolizando a magnitude e importância dela para as comunidades que se prepararam ao longo do último ano para a folia.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, prestigiaram o momento especial. Os dois já tinham visitado, à tarde, os barracões da Cidade do Samba, na Zona Portuária do município, e conhecido os projetos de alegorias e fantasias que serão transformados em realidade na Avenida semana que vem. A abertura da lavagem foi feita pelo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Jorge Perlingeiro, que lembrou o quanto o ato é “tradicionalíssimo” e necessário.

No início dos trabalhos, Vanderlei Ramos, o locutor oficial do espetáculo, fez uma oração às baianas do Rio Carnaval. E ainda homenagens aos jornalistas Glória Maria e Manoel Alves (especializado na cobertura carnavalesca) e ao ator Milton Gonçalves, perdas das quais os cariocas e os foliões se ressentem.

Eduardo Paes / Rio Carnaval Vitor Melo Ainda neste sábado, 11, ensaiaram no Sambódromo a Vila Isabel (20h30m) e a Viradouro (22h). No domingo, 12, será a vez de Beija-Flor (20h30m) e Grande Rio (22h). Em ambas as datas, estão sendo testadas a iluminação (com equipamentos recém-entregues pela Prefeitura do Rio) e a sonorização da passarela. O público pode comparecer gratuitamente e também acompanhar de casa, ao vivo, pelo canal do Rio Carnaval no Youtube, em transmissão apresentada por Milton Cunha.