Luciana Gimenez de muletas em bloco de SPFotos divulgação

Publicado 11/02/2023 23:42

A apresentadora Luciana Gimenez esteve hoje (11/02) no Bloco Gueri Gueri em São Paulo. É o primeiro ano da apresentadora como madrinha do bloco paulistano.

"Eu achei que ia demorar muito para voltar a ativa no Carnaval, mas a equipe do Gueri Gueri me abraçou mesmo com as limitações. Não tinha como eu não estar aqui com eles", comenta.

Luciana que sofreu um acidente no início deste ano, enquanto passava férias em Aspen com os filhos, fraturou a perna esquerda em quatro lugares, está em recuperação e brinca: "Meu Carnaval agora é na fisioterapia".

Luciana Gimenez em bloco de SP Fotos divulgação A apresentadora já recebeu o convite para ser novamente madrinha do bloco em 2024.