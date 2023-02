Mestre José - Foto reprodução internet

Publicado 10/02/2023 07:10

O espiritualista que ficou famoso na internet após acertar uma série de previsões para artistas e celebridades, e ganhar os holofotes em 2022 depois das eleições presidenciais, relatou que vai deixar de fazer previsões na internet após sofrer uma série de ataques.



Segundo um vídeo do vidente que circula nas redes sociais, desde que acertou a previsão sobre a eleição de Lula, passou a receber ameaças de morte. Ainda segundo o famoso, o ato teria se estendido também a seus familiares que estão amedrontados e por esse motivo chegou até a mudar de residência para outra cidade.



Desde 2019, Mestre José vinha fazendo previsões a cerca do atual presidente da república, e garantindo aos mais de 200 mil seguidores em seu canal do YouTube que Luiz Inácio Lula da Silva seria o eleito. Para ele, esse seria o motivo de receber os diversos ataques que vem recebendo diariamente.



Em vídeo publicado no canal Mestre Jose Oficial, denominado como o “último Vídeo”, o vidente relata a onda de ódios que tem sido proferido à ele e a sua família. “Eu não posso mais andar na rua, eu não tenho carro blindado e nem tenho seguranças. Minha família está toda sendo ameaçada e eu tenho que sair disfarçado. Vou parar de fazer previsões na internet, estão me culpando por Lula ter sido eleito, não sei mais o que faço”. Pontuou o vidente.

Em outro momento Mestre José chega a comentar. "Se fizeram o que fizeram em Brasília, que tem toda aquela segurança, imagina o que podem fazer na minha casa"?