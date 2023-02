Luciana Gimenez e o namorado deixam restaurante de Nova York - Backgrid/ Agnews

Luciana Gimenez e o namorado deixam restaurante de Nova YorkBackgrid/ Agnews

Publicado 09/02/2023 08:16

Nem o grave acidente que sofreu no começo do ano esquiando em Aspen, será motivo para que Luciana Gimenez deixe de participar dos dias de folia. A apresentadora vai desfilar a frente do tradicional bloco paulista Gueri Gueri, onde foi coroada a Madrinha do Bloco.

Convidada desde o ano passado para a missão, a apresentadora já havia feito as fotos de divulgação para a festa quando a fatídica queda aconteceu em solo americano.

Apaixonada pelo Carnaval e comprometida com tudo que se propõe a fazer, Luciana confirma que mesmo de cadeira de rodas estará na festa que acontece no dia 11 de fevereiro às 15 horas no Villagio JK, em São Paulo.

"Esse ano além de São Paulo, estava programada para ir para Salvador, pela primeira vez e depois curtir as campeãs no Rio de Janeiro, mas parece que o destino quis que eu ficasse mais calminha. Estar com o Gueri Gueri vai ser ainda mais intenso, porque será o meu Carnaval esse ano. É o feriado popular brasile iro que mais amo. Sempre me programa para poder aproveitar ao máximo. Nunca tinha sido madrinha de um bloco e a Fernanda e o Sérgio quando me convidaram, foram maravilhosos, me fizeram me sentir especial, não tinha como dizer não". Pontuou Gimenez.