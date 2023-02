Ana Furtado em negociação com o SBT - Foto Reprodução Instagram

Publicado 09/02/2023 07:17

Ana Furtado entrou na mira do SBT, A esposa de Boninho pode assumir dois grandes projetos dentro da emissora paulista. A apresentadora voltou às telas do telespectador brasileiro na última noite de domingo (5), como Embaixadora das premiações pela Warner Bros do Discovery, após sua saída da TV Globo depois de 26 anos.

O jornalista Matheus Baldi revelou que as negociações para que Ana Furtado assuma o comando do “Bake Off Brasil”, estão avançadas. Segundo o colunista do "Melhor da Tarde", a competência da apresentadora e a relação de Boninho nos bastidores é um dos principais motivos que pode levá-la a assumir o reality culinário.

Ana Furtado negocia com SBT com ajuda de Boninho Foto reprodução internet Após ser testada no “Bake Off Brasil", Ana Furtado poderá surgir a frente de um outro grande projeto dentro da emissora de Silvio Santos. A direção do SBT, prepara o retorno do "Programa Livre", que foi apresentado durante muitos anos na casa pelo apresentador Serginho Groisman, hoje na emissora Carioca Rede Globo, a frente do Altas Horas, e Ana pode ser o grande nome a frente do projeto.