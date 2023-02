Paula tentando ver cara de Sapato pelado - Foto reprodução intenet

Paula tentando ver cara de Sapato peladoFoto reprodução intenet

Publicado 07/02/2023 17:08

Um momento constrangedor rolou durante a tarde desta terça-feira (7), uma cena no quarto Fundo do Mar do BBB23, acabou chamando a atenção dos espectadores que acompanhavam as imagens da casa ao vivo pelo paper view.

O lutador trocava de cueca tentando se esconder por debaixo de uma camisa, quando a ex-Casa de Vidro, tentou levantar a a peça de roupa de Cara de Sapato na tentativa de ver o colega de confinamento pelado, o brother não gostou muito da situação constrangedora que foi submetido pela colega e a repreendeu.

Internautas também não gostaram muito da situação e acabaram apontado uma posição de assédio assumida por parte da biomédica.

“Paula tentando levantar a blusa do Sapato, enquanto ele troca de cueca .Desnecessária e sem noção isso não é brincadeira! E se fosse ao contrário, hein? Ninguém vai falar nada sobre isso e produção cadê vocês pra chamarem atenção dela no momento do ocorrido?” escreveu uma pessoa no Twitter.



Já outra pessoa viu apenas uma brincadeira entre pessoas solteiras. “Se o Sapato tá rindo o povo tá choramingando aqui fora por quê? Só porque é a Paula. uma mulher solteira brincando com um homem solteiro”.