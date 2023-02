Eduardo Paes e a esposa Cristine Paes na estreia de Mamma Mia - Alexandre Picchetto

Publicado 07/02/2023 01:23

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes prestigiou na noite desta segunda-feira (06), a estreia do espetáculo Mamma Mia que abriu sua nova temporada na cidade maravilhosa com uma plateia de convidados vips.

Eduardo Paes estava ao lado da espoa Cristine Paes, com quem é casado há 20 anos, O prefeito não deixou de ser tietado e atendeu a todos os seus eleitores que pediam para tirar foto pacientemente. Ao fim do espetáculo Paes ainda conversou com alguns jornalistas e elogiou a super produção do Mamma Mia, que o elenco fez questão de aproveitar a presença do político, para agradecer e aplaudir a secretaria de cultura.

No elenco do espetáculo, estão atores como: Claudia Netto, Maria Clara Gueiros, Gottsha, Maria Brasil, Diego Montez, Sérgio Menezes, André Dias, Renato Rabelo, entre muitos outros.



Elenco de Mamma Mia Alexandre Picchetto