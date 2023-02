Anitta com figurino exclusivo pré Grammy - Foto divulgação

Publicado 06/02/2023 17:13

Para comemorar sua primeira indicação da carreira para os prêmios Grammy, como Melhor Artista Revelação, a superstar global Anitta se uniu à Levi's para iniciar oficialmente o 150º aniversário da calça jeans 501®, ícone atemporal de estilo e comportamento no mundo inteiro.



A cantora e compositora brasileira usou dois looks exclusivos no tapete vermelho e em sua performance no palco do evento Spotify Best New Artist Party. Juntas, Anitta e a marca celebram o tecido do jeans que virou febre no mundo 501® e a força de sua história, tramada através da música, de artistas e criadores.