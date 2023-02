Preta Gil - reprodução internet

Preta Gilreprodução internet

Publicado 01/02/2023 16:09 | Atualizado 01/02/2023 18:33

Enfrentando a segunda fase do tratamento contra um câncer, a cantora Preta Gil divulgou um comunicado em suas redes sociais informando a seus fãs, que ficará totalmente de fora do carnaval de 2023. Aos 48 anos de Idade, Preta tem realizado algumas sessões de quimioterapia em combate a doença e informa, que apesar de amar o carnaval, durante os próximos meses, irá se manter focada totalmente no tratamento.

A cantora celebrou o fim do segundo ciclo de tratamento:

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o Carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", escreveu Preta na legenda da postagem.



Comunicado Preta Gil Foto divulgação

, escreveu Preta na legenda da postagem.