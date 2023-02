Ele falou sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares. Tadeu expôs algumas frases de outros participantes sobre o casal, e frases problemáticas ditas pelo vidraceiro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ele falou sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares. Tadeu expôs algumas frases de outros participantes sobre o casal, e frases problemáticas ditas pelo vidraceiroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/02/2023 16:50

O eliminado da semana no BBB 23, Gabriel Tavares parece que não está muito contente com tudo que está acontecendo em sua vida, desde que entrou no confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

Ao deixar a programação pós eliminação do BBB 23, onde foi o segundo participante eliminado da temporada, o ex-BBB ignorou o pedido dos fãs que estavam ao lado de fora dos estúdios Globo, aguardando a saída do eliminado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o exato momento em que Gabriel ignora a solicitação e deixa os fãs falando sozinho.