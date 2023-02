Paolla Oliveira usou vestido preto coladinho para ensaio na quadra da Grande Rio - Paulo Tauil / Ag. News

Paolla Oliveira usou vestido preto coladinho para ensaio na quadra da Grande RioPaulo Tauil / Ag. News

Publicado 01/02/2023 10:40

Paolla Oliveira radicalizou e escondeu tudo dessa vez. A atriz apareceu com um look totalmente diferente do que está acostumada a usar para frequentar os ensaios de carnaval da Grande Rio, na quadra da agremiação de Caxias, onde é rainha de bateria.

Paolla Oliveira em ensaio da Grande Rio Reproduçao Instagram

Recentemente, a namorada de Diogo Nogueira chegou a ser criticada nas redes sociais por está aparentemente à cima do peso. Bastou a atriz aparecer com um look ousado todo em vermelho, para alguns seguidores apontarem que a rainha caxiense estivesse grávida, Paolla rebateu e disse que nem toda barriguinha é de grávidaDepois do episódio, Paolla Oliveira apareceu diferente na quadra da escola no último ensaio. A Famosa chegou com um tubinho de veludo preto e de manga longa brilhoso, com a barriga totalmente tapada. Detalhe, a rainha brilhou do mesmo jeito ao lado do cantor Zeca pagodinho, homenageado pela agremiação para o carnaval de 2023