Publicado 31/01/2023 17:29

Morto desde 2013 o cantor Emílio Santiago teve o corpo exumado em outubro de 2022 para a realização de um exame de DNA. A paternidade foi requerida pelo suposto filho do cantor que morreu aos 66 anos de idade.

De acordo com os advogados de Aleksander, Dr. Bruno Maher e Monica Gandra Maher, esta foi terceira tentativa do ator e comerciante provar que Emílio é seu pai. Ele teria feito um primeiro teste de DNA com a meia-irmã de Emílio e o laudo apresentou resultado de 63% de certeza do grau de parentesco. Também fez outro exame com material genético de Emílio que teria sido guardado antes de sua morte, mas o DNA apontou apenas 12% de probabilidade.

O advogado explicou que pediu a exumação ao juiz, exatamente por causa das divergências que ocorreram nos exames anteriores.



Dessa vez, o resultado apresentou 0% de chances de Aleksander e Emílio serem pai e filho, porém o advogado do ator e comerciante informa que vai entrar com um pedido de impugnação, contestando o resultado do último teste de DNA divulgado nesta terça-feira (31).

Veja a nota divulgada à imprensa

Divulgação Bruno Maher