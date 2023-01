Viviane Araújo rainha - Reprodução Inernet

Publicado 30/01/2023 20:23

Quando o assunto é carnaval... Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro e a nova mamãe do pedaço, continua sendo 'Rainha das Rainhas' do carnaval carioca.

Viviane Araújo com marido Guilherme Militão Foto divulgação

“Pra quem gosta de samba o Kasa é o melhor camarote da avenida! E onde eu realmente me sinto em casa! Me sinto plena, feliz e realizada com a chegada do Joaquim. E é no carnaval que vou transbordar essa felicidade!”, diz Viviane Araújo. A atriz, que estará à frente da bateria ‘Furiosa’, será também rainha do camarote Kasa carioca, localizado no setor 4 da Sapucaí - espaço que promete movimentar o templo do samba com as atrações Molejo, Pretinho da Serrinha, Leandro Sapucahy, Renato da Rocinha e os grupos Arruda e Entre Elas., diz Viviane Araújo.