Publicado 29/01/2023 13:57

As festas promovidas pelo, estão literalmente tirando o sono da vizinhança de um condomínio de casas no Recreio dos Bandeirantes. O cantor se mudou recentemente para uma mansão no local nobre, onde costuma ostentar nas redes sociais e promover suas festas.Acontece que quem perdeu a tranquilidade do pacato local, foram os vizinhos que estão incomodados, não somente com a altura do som que anima as reuniões até altas horas, e assim as reclamações também andam girando em torno do conteúdo, ou seja, as músicas de funk conhecidas como proibidão que fazem parte do repertório constante nas festas.