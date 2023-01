Isabella Moura e Diego Moreira, o segundo casal de porta-bandeira e mestre-sala da Mocidade, no Museu do Pontal - Ratão Diniz / Divulgação

Publicado 28/01/2023 11:05

Aline Mineiro mostra samba no pé e corpão escultural no ensaio da Mocidade Independente de Padre Miguel Chapetta / Ag. News

Erika Schneider é apresentada como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel Chapetta / Ag. News

Erika Schneider e Aline Mineiro na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel Chapetta / Ag. News

A GRES Mocidade Independente de Padre Miguel, escolheu data e local estratégicos para realizar a sua tradicional feijoada. O local escolhido pela Mocidade para receber seus convidados e apresentar as musas Aline Mineiro e Érika Schneider foi o imponente Campo de Golf Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, um dos locais mais nobres da cidade.A partir das 13:00 deste sábado (28), a verde e branco da zona oeste recebe às tradicionais Escolas de Samba do Rio, como: Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro. Além da apresentação das agremiações convidadas, o evento conta ainda com: DJ Tartaruga, Luquinhas (Roda de Samba), DJ Rafael Nazaret e Thiago Marçal.Já amanhã, domingo (29), a Mocidade se junta a GRES Mangueira, para o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, a partir das 20:30, e passarão pela avenida pela primeira vez, as musas da escola Aline Mineiro e Érika SchneiderNossa abelhinha, foi lá dar uma espiadinha, e nos contou que já está tudo prontinho para receber seus convidados que pretendem cair no samba.