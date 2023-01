Rafael Cardoso - Reprodução

Publicado 27/01/2023 05:48

Rafael Cardoso resolveu mesmo refazer a sua vida. Desde que se separou da esposa Mariana Bridi, com quem foi casado por mais de 15 anos, o ator passou a viver no luxo de um hotel 5 estrelas localizado de frente para o mar paradisíaco da encantadora praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Se readaptando a rotina de viver sozinho, Rafael encontrou no LSH o melhor local para essa nova fase, já que a nova moradia, fica no mesmo bairro onde vive a ex-esposa e os filhos. Com isso, o artista conseguiu conciliar seu tempo para dar conta do trabalho e ainda buscar os pequenos na escola.

O que o galã não contava, era que com essa integração toda com a nova moradia e com a simpatia que dispensa a todos os funcionários do local, iria acabar recebendo um convite para integrar a equipe de colaboradores do local.

Os administradores do hotel, ficaram tão encantados com o morador ilustre, que convidaram Rafael Cardoso para assumir as Relações Públicas do empreendimento. O galã atuará ao lado da gerente de vendas, Mariana Gramático, e do jornalista e assessor de imprensa, Liberado Júnior.



Rafael Cardoso conta que está muito empolgado com o novo desafio. "Chego no LSH hotel para ser o Relações Públicas, com essas duas feras do turismo. Estamos focando esforços em resultado comercial e branding. Estou confiante, principalmente pela equipe que formamos: muito qualificada e engajada. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos", reforça.