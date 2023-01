Monique Evans e Solange Gomes trocam farpas no Twitter - Reprodução do Instagram

Monique Evans e Solange Gomes trocam farpas no TwitterReprodução do Instagram

Publicado 27/01/2023 05:00 | Atualizado 27/01/2023 05:05

Briga de gigantes! É assim que podemos qualificar essas discursões vias redes sociais entre Monique Evans e Solange Gomes. Duas grandes musas das décadas de 80 e 90, agora terão que resolver o caso na polícia.



Solange Gomes compareceu a 42° DP, na Zona Oeste do Rio, acompanhada de seu advogado Adão / Agnews

Monique Evans Reprodução

Tudo começou quando Solange ainda estava confinada em A Fazenda no ano retrasado, sempre ativa nas redes sociais, Monique criticou Solange afirmando que a ex-musa da banheira deu um golpe de barriga ao engravidar do cantor Waguinho. Há duas semanas, a filha de Monique, Bárbara Evans também foi acusada por haters da internet de ter dado o golpe da barriga no atual marido, o empresário Gustavo Theodoro com quem tiveram a pequena Ayla Clark, hoje com 9 meses. Monique foi defender a filha dos ataques, segundo ela sem fundamentos.Solange Gomes foi até o Twitter e escreveu: ", provocou Solange. A apresentadora não ficou quieta e afirmou o que já havia dito:. Acabou por aí? Não! A finalista de A Fazenda 13, acompanhada de seus advogados Dr. Bruno Maher e Dra Monica Gandra Maher foram até a 42ª DP e fizeram uma queixa-crime contra a mãe de Bárbara Evans por difamação. As cenas do próximo capítulo acontecem hoje, quando Monique Evans for prestar depoimento sobre as afirmações do passado da campeã da Ilha Record 2.Conversamos com o advogado de Solange Gomes, que se pronunciou através de nota: