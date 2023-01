Luiza Ambiel teve fotos e vídeos íntimos vazados - Reprodução de internet

A modelo Luiza Ambiel alcançou a fama ao trabalhar como uma das musas da banheira do Gugu na década de 90. De lá pra cá, a musa dos domingos no SBT, emplacou diversos trabalhos como modelo e chegou a participar de um quadro humorístico no programa 'A Praça é Nossa', comandado por Carlos Alberto de Nóbrega.

A modelo sempre trabalhou com a sensualidade, em 1996 chegou a estrelar a capa da revista Playboy, uma das maiores publicações de conteúdo adulto da época, pouco tempo antes de deixar o quadro de maior sucesso criado pelo apresentador Gugu Liberato.

Luiza Ambiel foi capa da Playboy de 1996 Luiza Ambiel foi capa da Playboy de 1996 Em agosto de 2022, aos 50 anos, Luiza aderiu a moda das famosas que dizem ganhar rios de dinheiro e aderiu às plataformas de conteúdo adulto, onde oferta fotos e vídeos nua, assim como veio ao mundo, para assinantes que pagam determinados valores para assistirem a performance da famosa em frente as câmeras.

Recentemente, a modelo voltou a se apresentar em shows da banheira pelo Brasil inteiro, onde interage com os convidados interessados em pegar o sabonete. Em um desses shows, Luiza acabou sofrendo um acidente durante uma apresentação no Rio de Janeiro e teve que retornar para São Paulo com o auxílio de uma cadeira de rodas.

Como se não bastasse a má fase, a ex-Fazenda 12 acabou tendo seus vídeos que são produzidos para três principais plataformas vazados na web, o que garante que muitos fãs da artista possa ter acesso às produções sem ter que pagar nenhum centavo.

