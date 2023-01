Fred Nicácio e Marília são os escolhidos para o primeiro paredão do quarto secreto - Reprodução/Twitter

Publicado 27/01/2023 04:40

Depois de dois dias de ansiedade dentro do quarto secreto, o público votou e escolheu quem deveria deixar a casa mais vigiada do país no primeiro paredão da edição de 2023, que já está em sua segunda semana de exibição colecionando polêmicas.

Fred Nicácio e Marília, foram os primeiros "sortudos" do novo confinamento a conhecer o inédito quarto secreto em uma edição do BBB, já na primeira semana do reality. A dupla que foi escolhida pelo público para dar start ao game, também foi a mais votada no paredão de terça-feira (24), para disputar entre si, quem permaneceria no jogo, na decisão final.

Fred Nicácio no BBB 23 Foto BBB 23

Em uma votação apertada, apesar dos mais de 32 milhões de votos, a sister Marília foi a primeira eliminada da 23ª edição do BBB com 52,7% dos votos, e abandonou na noite desta quinta-feira o sonho de disputar o prêmio inédito, que pode ultrapassar os 2 milhões de reais.

Marilia ao ser eliminada do BBB 23 Foto divulgação