Ensaios técnicos liberados na Marquês de Sapucaí - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Ensaios técnicos liberados na Marquês de SapucaíEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 29/01/2023 14:26

A Liesa confirmou os ensaios técnicos programados para este domingo (29), na Marquês de Sapucaí. A passagem da Mocidade e da Mangueira estavam comprometidas, após o Corpo de Bombeiros analisar os equipamentos de segurança do local e emitir uma notificação que não autorizava a realização dos ensaios técnicos. O veto que tinha caráter imediato pois, segundo as palavras da corporação, “a pista não apresentava as condições mínimas de segurança”, caiu e as agremiações do grupo especial, irão realizar os desfiles normalmente.

As agremiações do grupo especial, começam a entrar no sambódromo, a partir das 20:30hs, onde está programada a passagem da Mocidade Independente de Padre Miguel e da Mangueira as 22:00hs.