Camila de Lucas - Ag. News

Camila de LucasAg. News

Publicado 29/01/2023 15:26

Camila de Lucas no exame de CNH Reprodução Instagram

A influenciadora digitalrelatou através dos Stóries de seu Instagram as dificuldades para passar no exame de habilitação do Detran. Finalmente habilitada, a ex-se emocionou e foi aos prantos quando descobriu que havia sido aprovada no exame prático para obter a sonhada CNH.A ex-contou ainda que já tinha um veículo parado na garagem e que não estava utilizando, esse foi um dos motivos que a impulsionou a realizar o longo processo para se tornar habilitada a conduzir automóveis.