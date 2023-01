Peladão do BBB ataca na avenida - Alexandre Picchetto

Publicado 30/01/2023 07:19

O modelo Juliano Kastro que foi expulso de um shopping na Barra da Tijuca, ao ficar pelado em frente a Casa de Vidro do BBB 23 no dia da estreia, e tentar chamar a atenção de Boninho na esperança de conseguir uma vaguinha na próxima edição do BBB, foi flagrado mais uma vez em trajes mínimos, dessa vez na avenida, durante os ensaios técnicos desse domingo.Após a passagem das escolas de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, e Estação Primeira de Mangueira pela avenida, o rapaz se jogou literalmente na passarela do samba e chamou a atenção de foliões e fotógrafos que passavam pelo local ao realizar um ensaio fotográfico em trajes bem ousados.