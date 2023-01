Lucas Souza em camarote na Sapucaí - Alexandre Picchetto

Publicado 30/01/2023 09:01

Érika Schneider, Solange Gomes e Aline Mineiro no camarote Mais Brasil em dia de ensaio Alexandre Picchetto

O militar Lucas Souza que acaba de pedir baixa do exército para voltar a sua cidade natal em Curitiba, aproveita os últimos dias no Rio de Janeiro. O ex-marido de Jojo Todynho que está solteiro, passou a noite deste domingo pelo camarote oficial do Flamengo na Marquês de Sapucaí, no RJ.No local, estavam ainda as beldades do carnaval, Solange Gomes, Érika Schneider e Aline Mineiro que passaram pela Marques de Sapucaí nesse domingo. As musas, fizeram questão de ir até o espaço reservado para os torcedores rubro negros, que curtiam uma espécie de after após os desfiles.Lucas acabou nos revelando que está em sua última semana de trabalho pela corporação, e que logo após pretende viajar para Curitiba e ficar um tempo ao lado da família.