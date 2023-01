Aline mineiro e Érika Schneider na concentração - Alexandre Picchetto

Publicado 30/01/2023 08:24

Aline Mineiro Reprodução internet

Érika Schneider Reprodução Internet

Belíssimas! É assim que estavam as musas Aline Mineiro e Érika Schneider, ao passar pela Marquês de Sapucaí e chamar a atenção do público para a rica produção de suas fantasias, tudo isso só para o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel que ocorreu neste domingo na Marquês de Sapucaí, no RJ.Além da bela fantasia das modelos, o corpo invejável também chamou a atenção dos torcedores do Flamengo que estavam no camarote Mais Brasil, onde as beldades foram se recompor e foram recebidas pelo CEO Alexis de Vaullx após o desfile. O carnaval de 2023, é o primeiro ano em que as ex-Fazendas 13, desfilam pela agremiação da Zona Oeste.Paulistanas, Aline e Érika abriram o jogo e contaram um pouco das dificuldades que encaram para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. As foliãs revelaram que tem um alto custo com passagens aéreas e hospedagens na cidade maravilhosa, para cumprirem seus compromissos com a escola.