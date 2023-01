Maiara e Fernando Zor levantaram rumores de reconciliação - Reprodução/Instagram

Maiara e Fernando Zor levantaram rumores de reconciliaçãoReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2023 09:42 | Atualizado 31/01/2023 09:45

Fernando Zor e Maiara estão separados publicamente desde outubro de 2022, acontece que recentemente o sertanejo foi abordado depois que terminou um show por Cecília Comel, e acabou caindo em uma pegadinha armada pela apresentadora da 'Hora da Venenosa', do Balanço Geral de Curitiba.

Maiara e Fernando Zor Reprodução

A venenosa abordou o cantor pedindo para tirar fotos, porém já havia combinado o ato com seu fotógrafo, que ao invés de fazer os registros conforme foi solicitado, ele estivesse gravando no momento da abordagem. Foi nessa hora que a apresentadora do programa de fofocas, aproveitou para arrancar uma confissão do artista. Cecília queria saber se o romance entre os cantores sertanejos tinha mesmo chegado ao fim, conforme os dois anunciam, ou se por trás das câmeras rola aquela relação escondida.A estratégia utilizada pela jornalista para arrancar a confissão de Zor, acabou dando certo e o parceiro de Sorocaba, acabou revelando que os dois mantém contato. Ao ser perguntado, "Como está Maiara"? Ele responde: "Tá Bem, tá bem, ta ótima." Mas a apresentadora não se deu por satisfeita, e ainda perguntou, "vocês estão se falando"? Sabe qual foi a resposta? "Sim", confirmou Fernando.