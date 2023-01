Juliano Cazarré com a esposa Letícia e a filha Guilhermina hospitalizada - Reprodução Internet

Publicado 31/01/2023 07:41

A pequena Maria Guilhermina de sete meses, filha do ator Juliano Cazarré e de Letícia Cazarré, acaba de deixar o hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro onde esteve internada desde o seu nascimento até a manhã deste terça-feira (31). Ao todo a quarta filha do casal permaneceu hospitalizada por 7 meses. A boa notícia foi dada pela mãe da criança através das redes sociais.

Ontem segunda-feira (30), Juliano também apareceu nas redes sociais fazendo uma prece em agradecimento e rezando pela saúde da filha", concluiu Letícia.Abaixo, a cardiopediatra que esteve à frente do tratramento da pequena, Marcela Castro Giffoni explica o quadro.“A anomalia de Ebstein é uma cardiopatia congênita rara, que acontece em cerca de 1 a cada 20 mil recém-nascidos. Consiste na malformação na valva tricúspide, que é a valva responsável por conduzir o sangue venoso do átrio direto para o ventrículo direito, onde o sangue é ejetado para o pulmão para ser oxigenado. Essa cardiopatia pode se apresentar em vários graus, de acordo com o nível de alteração na valva, que é variável de um caso para o outro.A forma neonatal é a mais grave, pois pode causar alteração na circulação desde a vida fetal, quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Esses bebês precisarão de cirurgias precoces, o que aumenta mais a gravidade do quadro.Existem alguns fatores que podem dificultar ainda mais a recuperação do bebê, como prematuridade, presença de outras cardiopatias congênitas associadas , síndromes e baixo peso ao nascer.Sempre é delicado realizar cirurgia cardíaca em um bebê, pela fragilidade e tamanho pequeno do seu coração. Internações prolongadas também aumentam a chance do bebê ter alguma infecção, fora o estresse da hospitalização, sentida, também, pelos bebês.Todas as crianças que possuem anomalia de Ebstein devem ter acompanhamento cardíaco por toda a vida”, explica a médica.