Sabrina Sato ocupa posto ao lado de Alcione - Gabriela Shimidt

Publicado 30/01/2023 21:34

Já começou a contagem regressiva para uma das festas mais importantes do mundo, o Carnaval. E seguindo este ritmo, após anunciar Alcione como primeira musa do Camarote Nº1, nesta sexta-feira (27), Sabrina Sato se junta à artista para compor o time. O tradicional evento de Carnaval que agita a Marquês de Sapucaí há 33 anos acontece nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Alcione e Sabrina Sato Reprodução Internet

A escolha para que Alcione e Sabrina integrassem o time de musas, partiu do constante desejo do Camarote Nº1 em homenagear a história, os nomes, aspectos e características que representam o Carnaval brasileiro, conceito presente no line-up e cenografia da edição. “Ter a Sabrina novamente como nossa eterna musa Nº1 é motivo de grande felicidade e orgulho. Ela é um grande ícone do Carnaval e temos certeza que continuará trazendo todo o glamour e alegria diretamente da Sapucaí para o Camarote”, destaca Juliana Ferraz, sócia, diretora de negócios e RP da Holding Clube. Conhecida como Rainha do Carnaval, Sabrina Sato repete o cargo mais uma vez no Nº1, onde é considerada a musa eterna do evento. No carnaval carioca, a apresentadora desfila como Rainha de bateria para Vila Isabel, segunda maior quadra entre todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. “N°1 é o melhor lugar para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro e há anos venho celebrando com eles a maior festa do mundo. Esse ano ainda temos uma convidada dos sonhos, ver Alcione brilhando como musa será histórico, estou muito feliz de estarmos juntas”, explica Sabrina Sato.A escolha para que Alcione e Sabrina integrassem o time de musas, partiu do constante desejo do Camarote Nº1 em homenagear a história, os nomes, aspectos e características que representam o Carnaval brasileiro, conceito presente no line-up e cenografia da edição. “Ter a Sabrina novamente como nossa eterna musa Nº1 é motivo de grande felicidade e orgulho. Ela é um grande ícone do Carnaval e temos certeza que continuará trazendo todo o glamour e alegria diretamente da Sapucaí para o Camarote”, destaca Juliana Ferraz, sócia, diretora de negócios e RP da Holding Clube.

Além da novidade, o evento aposta na diversidade de ritmos em 2023, com atrações que vão desde o Samba, gênero característico do Carnaval, até o Funk, MPB, Rap e música Eletrônica. Dentre os principais destaques da edição estão Silva, revelação da nova MPB no Brasil, e o rapper Xamã, conhecido pelo hit ‘Malvadão 3’, sucesso de reproduções nas plataformas de streaming. Além dos artistas, o evento receberá trio especial formado por Rebecca, Lexa e MC Marcinho, que interpretam clássicos do Funk carioca durante a apresentação.

Dudu Nobre, que interpreta o ‘Samba Nº1’, música tema da edição, ficará responsável pelo comando da Roda de Samba do evento. Além do cantor carioca, que integra o line-up do evento desde 2018, o grupo de pagode DDP Diretoria fará a alegria dos foliões. As pick-ups serão comandadas por nomes como Thiago Mansur, Jopin, Antônio Oliva e Bender.