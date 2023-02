Neymar é um dos desfalques do PSG - AFP

Publicado 06/02/2023 15:59

Após um mês de votações e mais de 60 mil votos registrados, o Samba Gold, prêmio concedido ao melhor jogador e jogadora de futebol brasileiros atuando no exterior (nas categorias masculino e feminino) e dentro ou fora do Brasil (na categoria sub-20), anuncia hoje os grandes vencedores da 15ª edição.



Na categoria masculina da premiação, organizada pelo Sambafoot, Neymar foi, pela sexta vez e terceiro ano consecutivo, o grande vencedor, com 40% dos votos. Na categoria feminina, que contou este ano com sua segunda edição, quem levou o troféu para casa foi a Debinha, com 15% dos votos. Por fim, na estreia da primeira edição da categoria sub-20, quem ganhou foi Endrick, com 28% dos votos.

Debinha foto reprodução internet



No ano passado, os vencedores da premiação, que contava com as categorias masculina e feminina, foram Neymar e Giovana Queiroz.



Confira a seguir o pódio do Samba Gold 2022:



Pódio masculino



1 - Neymar: 40% dos votos



2 - Lucas Paquetá: 14,5% dos votos



3 - Bruno Guimarães: 13,3% dos votos



Além deles, os indicados deste ano foram: Vinicius Jr, Antony, Thiago Silva, Rodrygo, Marquinhos, Alisson, Casemiro, Bremer, Gabriel Jesus, Richarlison, Eder Militão, Gabriel Martinelli, Philippe Coutinho, Raphinha, Ederson, Fabinho e Danilo.



Pódio feminino



1 - Debinha: 15,6% dos votos



2 - Giovana Queiroz: 10,08% dos votos



3 - Geyse Ferreira: 10,02% dos votos



Além delas, as indicadas deste ano foram: Marta, Bruninha, Gabi Nunes, Kerolin, Kathellen, Rafaelle, Ludmila, Tainara, Antonia, Andressa Alves, Ana Vitória, Letícia Santos, Angelina, Bruninha, Ivana Fuso, Monica Hickmann e Nycole Raysla.



Pódio Sub-20



1 - Endrick: 28,4% dos votos



2 - Matheus França: 10,7% dos votos



3 - Vitor Roque: 10,1% dos votos



Além deles, os indicados deste ano foram: Marcos Leonardo, Andrey Santos, Matheus Martins, Ângelo, Alexsander, Victor Hugo, Vinicius Tobias, Kayky, Deivid Washington, Erick, Matheus Nascimento, Marquinhos, Marlon, Robert Renan, Matheus Gonçalves, Savinho, Werton.