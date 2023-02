Adriane Galisteu no baile de carnaval de Narcisa Tamborindegui - Alexandre Picchetto

Publicado 06/02/2023 15:41

Desde que a Record TV anunciou a suspensão da sétima temporada do Power Couple Brasil e com o fim da polêmica exibição de A Fazenda 14, que Adriane Galisteu estava curtindo os dias de férias ao lado da família. A tranquilidade da loira, foi interrompida com um final de semana agitado e lotado de compromissos carnavalescos na cidade Maravilhosa.

A escola de samba Portela anunciou na última sexta-feira (3), pelas redes sociais que a apresentadora Adriane Galisteu estará no seu desfile do Carnaval de 2023. Esse será o retorno da artista à Marquês de Sapucaí em comemoração aos 100 anos da agremiação. Adriane foi Rainha da bateria da escola no início dos anos 2000 e sua última participação no Carnaval foi em 2016.

Adriane Galisteu na quadra da Portela Foto reprodução internet Além de participar dos compromissos com a escola já desde sexta-feira, onde foi apresentada na quadra da agremiação em Madureira e do ensaio técnico na Marquês de Sapucaí neste domingo (05), Galisteu ainda encontrou um tempinho na agenda para se jogar no baile carnavalesco de Narcisa Tamborindeguy no sábado (04), e nesta segunda-feira pela manhã, a loira ainda foi até ao Copacabana Palace para ser empossada como musa do camarote Alegria na avenida.