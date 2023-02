Toia Ferraz, atriz de Ilha de Ferro - Foto Divulgação

Publicado 06/02/2023 17:35

Nascida para atuar em papéis de mulheres fortes dentro e fora das telas, a atriz Tóia Ferraz, esteve em grandes sucessos como a super produção da Globoplay “Ilha de Ferro”, estrelado por Maria Casadevall e Cauã Reymond, e também na série “Os ausentes” e o filme “Galeria Futuro”.

Atualmente a atriz é uma dos nomes da nova minissérie produzida pelo Netflix, “Olhar Indiscreto”, que rapidamente alcançou o top 10 Brasil da plataforma. Dando vida a misteriosa Helena, a Tóia conta que o grande diferencial desta produção, além do enredo totalmente novo na indústria brasileira de audiovisual, foi o fato da produção contar com grande número de mulheres e como esse olhar de igual para igual foi extremamente crucial para o sucesso do projeto: “Eu acho que o grande diferencial da série é justamente ter uma equipe feminina contando uma história sobre o desejo feminino, sabe? As cenas mais quentes, por exemplo, tive muito mais conforto e liberdade para gravar, me senti acolhida em todos os momentos”.

Sempre buscando novos desafios em sua carreira, a Atriz acredita que ainda precisamos aumentar as representações femininas na indústria audiovisual brasileira, não só com personagens fortes, mas também abrindo espaços para diretoras, produtoras, roteiristas e entre outras, sendo que grande parte da indústria segue sendo dominada por homens e escrita por eles. Diante disso, há 3 anos a atriz vem se dedicando em um novo capítulo de sua história, também como roteirista, se aventurando atrás das câmeras que tão bem conhece.

Seu objetivo neste novo ramo de sua profissão é justamente preencher esse espaço em branco com personagens femininas que precisam ser vistas e tiradas do papel. “Como roteirista, eu tenho buscado escrever todos aqueles papéis que eu sempre quis ver e acima de tudo, sempre quis interpretar. São mulheres fortes, complexas e totalmente humanas”, aponta a artista.