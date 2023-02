Casais - Foto reprodução internet

Publicado 06/02/2023 18:55

Parece mesmo que a bruxa está solta em cima dos relacionamentos dos famosos. Nem bem começou, o ano de 2023 já foi o responsável por colocar um fim em várias relações que não conseguiram nem atravessar o carnaval.Nos primeiros dias do ano,confirmou o fim do relacionamento com, com quem participou do Power Couple 6. A influenciadora disse que os dois decidiram seguir caminhos diferentes após brigarem.No começo deste ano também,também se separou. A chef anunciou o fim do casamento de 19 anos com o empresário e designeri, com quem teve dois filhos. "O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na maternidade, paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte", disse a apresentadora.No dia 25 de janeiro, a influenciadora digitalusou os Stories do Instagram para anunciar o fim do relacionamento com, atacante do Arsenal e da seleção brasileira. Ela alegou que não houve traição, mas que não tinha mais como seguir com o atleta.começaram a namorar em junho do ano passado e ficaram juntos por sete meses. No começo de 2023, o modelo e a atriz anunciaram o término., diz a publicação feita pelos dois. O DJ se mudou para um hotel na Barra da Tijuca, logo após o anuncio do término.Em 13 de janeiro,anunciou o fim do casamento de oito anos com. O humorista e a produtora de cinema estavam juntos desde 2015 e afirmaram que a decisão sobre ter ou não um filho foi o fator responsável pela separação.Em 16 de janeiro, foi confirmado o fim do namoro de. Eles estavam juntos havia seis meses, e a decisão de terminar teria partido da atriz, que estaria focada em novos projetos profissionais que envolvem trabalhos na televisão e no teatro. Logo após anunciar o término, notícias de que o ator teria traído a ex-BBB, começaram a circular na internet.não são mais um casal. A cantora anunciou o fim do namoro em seu Instagram, neste sábado (4). O relacionamento durou dois anos, entre idas e vindas.Quase seis meses após se casarem, os jornalistas, da CNN Brasil, anunciaram nesta sexta-feira, 3, que estão se separando.