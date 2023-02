Baile da Narcisa - Foto reprodução Internet

Publicado 07/02/2023 02:01

A 1ª edição do Baile da Narcisa, que rolou na noite de sábado (4/02) inaugurou a temporada de carnaval no Rio. Organizado por Narcisa Tamborindegui ao lado do amigo Bruno Chateaubriand, o evento reuniu celebridades, políticos e empresários no hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. O badalo começou às 21h com o open bar de espumante para todos os convidados. A festa ainda contou com o famoso ‘360’ que preparava vídeos curtos de todos que chegavam ao evento.



A anfitriã chegou animada e recepcionou a todos os convidados com seu habitual bordão “Ai que loucura” -- que inclusive dava nome a um dos drinks mais pedidos da noite. A festa ferveu ainda mais quando entraram bateria e passistas da Grande Rio, escola de samba de coração da anfitriã. Narcisa veio atrás da batucada mandando ver no megafone, toda de vermelho.



Na produção “Ai que loucura!”, o gerente geral do Fairmont Netto Moreira e o diretor comercial do hotel Michael Nagy capricharam na decoração, despojada, mas bem-humorada, com direito a corredor de neons New Wave, luzes coloridas e cenários instagramáveis prontos para fazer o evento reverberar nas redes.



Netto estava feliz com o resultado final da produção. “A festa não tinha como dar errado. Narcisa é leve, divertida, alto astral, alegre, enfim, é a cara do Rio. Para o Fairmont foi um prazer ser a casa deste primeiro baile, que já é um sucesso. Será o primeiro de muitos, é apenas o começo. Ficou marcado na história”, comenta o gerente geral do hotel.

Adriana Bombom e Adriane Galisteu Foto reprodução intenet