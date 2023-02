Musas e rainha do Camarote Alegria - Renato wrobel

Publicado 07/02/2023 02:23

O Camarote Allegria anunciou na manhã desta segunda-feira, 6/2, no Copacabana Palace, quem representará o espaço VIP na Marquês de Sapucaí em 2023.Com toda sua beleza e simpatia e de volta ao carnaval carioca, Adriane Galisteu será a Rainha do Allegria, que além de desfilar pela Portela, também marcará presença no Camarote nos dias oficiais de desfile. Outra grande novidade de 2023 é que a apaixonada e veterana do Carnaval, Luiza Brunet retorna à avenida como Madrinha do espaço Vip.A atriz trans Gabriela Loran e as modelos Juliana Nalu, Fernanda Liz e Rita Carreira foram nomeadas as musas oficiais Allegria.