Dira Paes na plateia do espetáculo Mamma MiaAlexandre Picchetto

Publicado 07/02/2023 16:48 | Atualizado 08/02/2023 14:20

Sempre discreta quanto a sua vida pessoal, a atriz Dira Paes saiu de sua luxuosa cobertura no Leblon, para prestigiar a estreia de colegas que fizeram uma sessão somente para convidados vips do musical Mamma Mia, que estreou no Teatro Multiplan na Barra da Tijuca, no Rio.

Sempre focada em trabalhos e que normalmente são de muito sucesso, a Filó de Pantanal abriu um vaguinha na agenda e foi se abastecer de cultura.

O espetáculo conta com um elenco de primeira composto por, Gotsha, Maria Clara Gueiros, Cláudia Neto, Renato Rabello, Sérgio Menezes, Diego Montez, Maria Brasil entre outros.

Mamma Mia Foto reprodução internet Na saída, Dira tirou fotos com alguns fãs e seguiu discretamente para o estacionamento do local.