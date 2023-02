Viih Tube e Eliezer esperam a primeira filha, Lua - Divulgação

Viih Tube e Eliezer esperam a primeira filha, LuaDivulgação

Publicado 07/02/2023 17:21

Um burburinho tomou conta das redes sociais nesta terça-feira, depois que Viih Tube e Eliezer anunciaram o nome da primeira filha do casal e internautas identificaram que o sobre nome do papai tinha ficado de fora do nome da herdeira. Internautas, logo questionaram se essa seria uma exigência da mãe.

Ao ver a proporção que o assunto estava tomando na web, Eliezer resolveu explicar sobre a decisão.

“Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu para que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa lua de felicidade”, explicou Eliezer, defendendo Viih Tube.



Para encerrar, Eliezer disse estar seguro com a decisão: “O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de felicidade ou de felice’ ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: ‘Ah, mas não meu nome.’” Viih Tube e Eliezer comparam tamanho de Lua a um mamão Reprodução Intenet , explicou Eliezer, defendendo Viih Tube.Para encerrar, Eliezer disse estar seguro com a decisão: