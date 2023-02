Solange e Stephanie Gomes - Fotos: Vlad Medeiros / Divulgação

Solange e Stephanie GomesFotos: Vlad Medeiros / Divulgação

Publicado 08/02/2023 16:50

Na noite desta terça-feira (7), Solange Gomes presenteou a filha Stephanie Gomes com uma super festa no Grand Caballero House, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A estudante de Biomedicina completou 23 anos e reuniu amigos e familiares. As atrizes Isadora Ribeiro e Evelyn Montesano, a empresária Márcia Dornelles e o diretor de TV Charles Daves também marcaram presença.Stephanie que é fruto do relacionamento da finalista de A Fazenda 13 com o cantor Waguinho, estava radiante com a presença dos irmãos Wagner Júnior e Cainã, além do avô Osmar Bastos, pai do ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos, o pai não compareceu ao evento.