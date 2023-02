Dayane Bezerra - Foto reprodução internet

Dayane Bezerra

Publicado 09/02/2023 06:48

Desde que terminou a última temporada de A Fazenda, a família de Deolane Bezerra está fora da mídia. As 'irmãs Bezerras' ganharam os holofotes no fim de 2022 por criticarem a edição do reality da Record TV em que a "viúva" de MC Kevin era uma das participantes, que acabou desistindo da competição antes do término da edição ao fazer parte de um esquema armado com a própria família para que a tirassem do reality.

Dayane e Daniele Bezerra chegaram até mesmo a criticar o diretor do programa Rodrigo Carelli, e nem a apresentadora Adriane Galisteu escapou das línguas afiadas das advogadas que resolveram proferir ofensas e a desmerecer o segundo maior reality show do Brasil através das redes sociais.

Print Instagram reprodução internet Nesta quarta-feira (08), Dayane Bezerra surgiu novamente nas redes sociais debochando de Adriane Galisteu, em uma postagem do apresentador Luiz Bacci, onde exibia um vídeo em seu Instagram da colega de emissora sambando durante o ensaio técnico da escola de samba Portela na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro.

