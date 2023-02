Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra - Reproduçaõ internet

Deborah Albuquerque e Deolane BezerraReproduçaõ internet

Publicado 09/02/2023 07:52

Deborah Albuquerque Foto reprodução do instagram

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão Foto reprodução do instagram

Deolane Bezerra Foto reprodução do instagram

Rivais dentro da última edição de A Fazenda, Deolane Bezerra e Débora Albuquerque não se bicam nem fora do reality que já terminou há algum tempo. Dentro do confinamento, Deborah Albuquerque chegou a revelar que estava sendo ameaçada pela advogada para além do jogo.Curtindo dias de férias ao lado do marido Bruno Salomão e se preparando para o carnaval carioca, onde desfilará pela Acadêmicos da Grande Rio, a ruiva postou recentemente alguns clicks enquanto passeava de lancha por praias paradisíacas do litoral paulista.Alguns dias após a publicação de Deborah, Doutora Deolane Bezerra também resolveu fazer um click no mesmo estilo ostentação, posando na proa da lancha para chamar a atenção nas redes sociais, e conseguiu obter a comparação de alguns internautas que apontaram uma imitação nas fotos da loira em comparação com os clicks postado pela ruiva. Pelo jeito essa rixa vai longe hein...