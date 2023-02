Rio Carnaval - Foto divulgação

Publicado 09/02/2023 08:02

Realizada nesta quarta, 8, a pré-venda de 13 mil ingressos populares para as arquibancadas dos Setores 12 e 13 da Marquês de Sapucaí foi esgotada em menos de duas horas — movimento que indica uma procura recorde pelo espetáculo. Agora, estão esgotadas todas as entradas para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, em 19 e 20 de fevereiro: desde arquibancadas especiais às populares, passando ainda pelas cadeiras individuais e frisas. Ingressos de camarotes ainda podem ser encontrados para aquisição direta com os responsáveis por cada uma das áreas VIPs.

No caso dos ingressos reservados pela internet nesta quarta, o pagamento será feito em dinheiro no próximo sábado, 11, no estande da Central de Vendas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) no Setor 11 do Sambódromo (entrada pela Av. Salvador de Sá). O atendimento ao público será das 10h às 16h. Os ingressos foram disponibilizados por R$ 15, sem cobrança de taxas. O não comparecimento para o pagamento cancelará a reserva feita pela internet.

"Com esta grande procura, podemos antecipar que o Sambódromo baterá um recorde de público no Rio Carnaval 2023, com uma expectativa de 100 mil foliões por noite, entre compradores de ingressos, sambistas, e os mais diversos prestadores de serviços — reforçou Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa.