Ludmilla mostra um dos figurinos do clipe 'Sou Má'Reprodução do Instagram

Publicado 09/02/2023 08:51

Ludmilla será a principal atração da 18ª edição do Baile da Vogue que acontece no dia 10 de fevereiro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ). A dona de diversos hits, como Maldivas, Rainha da Favela e Onda Diferente, vai animar a noite dos 1.600 convidados que passarão pelo evento. Sua participação foi anunciada pelo Instagram da Vogue nesta quarta-feira, 8.