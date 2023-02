Deborah Albuquerque em Jericoacara - Foto divulgação

Publicado 11/02/2023 14:16

Déborah Albuquerque será uma das famosas que vai abrilhantar o carnaval da Grande Rio. A ex-Fazenda 14, se prepara para os dias de folia em seu primeiro Carnaval no Rio de Janeiro, e para isso, a apresentadora escolheu um paraíso no Nordeste.

A Famosa e o marido Bruno Salomão tiraram alguns dias de férias junto da pequena Bella de 7 anos, e foram recebidos com pompas em um dos vilarejos mais cobiçados do país. A família escolheu a famosa praia de Jericoacoara para recarregar as energias e se preparar para a maratona carnavalesca que já começa, neste domingo (12), quando Deborah chega ao Rio de Janeiro e se junta a agremiação de Caxias para o ensaio técnico que acontecerá na Marquês de Sapucaí.

No balneário, a família foi recebida em um dos maiores complexos hoteleiros da região. O Essenza, reduto de Famosos na província foi o local escolhido pela artista e pelo médico para o momento de relax, na piscina de borda infinita e no quarto exclusivo com piscina particular na varanda.

Deborah Albuquerque em Jericoacara Reprodução Internet Pavoa, como ficou conhecida em suas participações em dois realities da Record TV, nos contou que o que poderia ser um pesadelo, acabou se tornando um benefício: "Fomos recebidos de maneira incrível, tanto pelo hotel quanto pela cidade. Entendemos que a classificação etária do Essenza, é na verdade um cuidado com as crianças, por conta das piscinas de borda infinita e isso nos deixou até mais tranquilos, ganhamos um outro quarto em um hotel tão bom quanto e com mais segurança para nossa filha", pontuou Deborah. O casal não contava com o contratempo da classificação etária para crianças, que é de 12 anos e com tudo isso ainda ganharam um bônus do estabelecimento, que hospedou a família em um resort anexo ao local escolhido pelos famosos., como ficou conhecida em suas participações em dois realities da Record TV, nos contou que o que poderia ser um pesadelo, acabou se tornando um benefício:, pontuou Deborah.

Bruno Salomão, marido da pavoa aproveitou a duplicidade de acomodações, para desligar um pouco do trabalho e aproveitou os momentos de revezamento nos cuidados da pequena com a esposa para curtir a estadia no cinco estrelas da região. "Tudo aqui é perfeito, desde a chegada até a nossa saída. Esses dias aqui foram fundamentais para esquecermos o stress pós reality e também para nos prepararmos para o Carnaval no Rio de Janeiro. O que mais me impressionou aqui, foi o carinho do povo nordestino com a minha família e além das Belezas naturais a segurança que sentimos aqui no local nos conquistou", encerrou Bruno.

Deborah ainda fez questão de ressaltar a hospitalidade que recebeu. "Eu nunca vi uma coisa dessas, além de ser tudo lindo aqui, o pessoal do hotel recebe a gente como reis e rainhas. Espumantes, jantares ao ar livre e o capricho em tudo marcou agente. Agora, tem que ter cuidado para não engordar, porque um jantar onde é oferecido 7 pratos diferentes e tudo baseado nas nossas preferencias, só aqui em Jeri", Concluiu.