Paulo Ricardo beija Alexandre Pires na boca - Alexandre Picchetto

Paulo Ricardo beija Alexandre Pires na bocaAlexandre Picchetto

Publicado 11/02/2023 12:04

Nesta sexta-feira (10), aconteceu no Rio de Janeiro o show extra de Alexandre Pires e Seu Jorge, com a turnê denominada de "Irmãos".

Sue Jorge, Paulo Ricardo e Alexandre Pires em show no Qualistage na Barra da Tijuca Alexandre Pires

As apresentações que estão rodando o Brasil inteiro e nasceu depois de uma live apresentada pelos cantores durante o tempo da pandemia em 2020, voltou ao Rio de Janeiro e lotou a casa de espetáculos Qualistage que fica na Barra da Tijuca. O sucesso é tanto que o show que está marcado para este sábado (11), esgotou e a dupla resolveu abrir show extra na última sexta feira.Na plateia que tinha alguns convidados ilustres, o cantor Paulo Ricardo, foi notado pela dupla e convidado por Alexandre Pires e Seu Jorge para dar uma palhinha no palco. O público foi ao delírio quando o trio de cantores puxou "Olhar 43", música que fez sucesso na carreira do roqueiro quando ele era vocalista da Banda RPM.