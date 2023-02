Luiza Martins após a assinatura do contrato na sede da Som Livre no Rio de Janeiro - André Rola

Luiza Martins após a assinatura do contrato na sede da Som Livre no Rio de Janeiro André Rola

Publicado 11/02/2023 13:08

Conhecida por ter uma das vozes mais potentes do sertanejo, Luiza Martins escolheu a Som Livre para renovar seu contrato artístico nesta nova fase de carreira, agora como cantora solo. A artista consolidou a parceria nesta quinta-feira, dia 09 de fevereiro, na sede da gravadora no Rio de Janeiro, com a assinatura do contrato, seguida de um pocket show para colaboradores com sucessos eternizados da dupla Luiza & Maurílio, além de covers e da sua nova música de trabalho, “Ponto Final”, parceria com Murilo Huff. A apresentação intimista teve ainda transmissão ao vivo no perfil da artista no TikTok, com o apoio da plataforma de vídeos curtos por meio da divulgação em banners digitais e impulsionamento do alcance da live.

O primeiro lançamento solo de Luiza Martins chegou pela Som Livre no último dia 20 de janeiro, um single romântico em parceria com o cantor Murilo Huff - ouça aqui. A faixa “Ponto Final” - que teve uma ótima repercussão na imprensa, redes sociais e nos charts - estreou no Top 200 do Spotify, atualmente seguindo na posição #185 e se mantendo entre os 100 principais videoclipes do YouTube, na 91ª posição, com mais de 6 milhões de visualizações - assista aqui. A melodia é uma demonstração da narrativa artística que a cantora vai abordar em seu novo projeto audiovisual gravado em setembro do ano passado, com diversas participações de peso, na capital federal. Dividido em volumes, o primeiro EP do projeto “Continua - Ao Vivo em Brasília” tem previsão de ser lançado no dia 24 de fevereiro.