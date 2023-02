Sabrina Sato, Barbie Ferreira e Juliana Paes marcam presença no Baile da Vogue 2023 - Leca Novoe Roberto Filho

Publicado 11/02/2023 12:56 | Atualizado 11/02/2023 15:11

Nesta sexta-feira, 10, aconteceu a 18ª edição do Baile da Vogue, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ). O evento de carnaval mais fashionista do calendário recebeu celebridades e importantes personalidades da moda.

A festa, apresentada por Mônica Martelli e Jonathan Azevedo, teve como atrações a cantora Ludmilla, o DJ Pedro Sampaio, o cantor Silva e a bateria da Grande Rio, que animaram a noite dos convidados.

fotogaleria

Entre as celebridades presentes, estavam Sabrina Sato, Giovanna Ewbank, Déborah Secco, Carol Bassi, Fernanda Motta, Giovanna Lancellotti, Henri Castelli, Elisa Zarzur, Juliana Paes, Lore Improta, Luiza e Yasmin Brunet, Mariana Ximenes, Chay Suede, Laura Neiva, Thelma Assis, Vanessa Giacomo entre outros. A atriz norte-americana Barbie Ferreira, estrela da série Euphoria, também esteve na festa de carnaval.

Para 2023, o tema escolhido foi “Sonho de uma noite de verão” e a cenografia guiou os convidados em uma experiência potente, otimista e quente através da decoração da festa, que se dividia em 5 espaços. O lúdico direcionou também as roupas, penteados e maquiagens dos convidados, que encheram de cor o red carpet do evento. Nesta edição, a proposta da Vogue foi trazer leveza para 2023, brincando com a fantasia e provocando a imaginação.