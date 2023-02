Rio Carnaval - Foto Divulgação

Publicado 12/02/2023 00:11

A Vila Isabel abriu neste sábado (11), mais uma noite da temporada de ensaios técnicos do Rio Carnaval na Marquês de Sapucaí antes dos desfiles oficiais de 2023, que acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Em sua apresentação na Avenida, a escola da Zona Norte do Rio se dedicou a se conectar com o público por meio de um clima de comemoração generalizada: mais do que o clima habitual da folia, a azul e branca está inspirada pelo enredo. Por meio dele, o carnavalesco Paulo Barros prepara fantasias e alegorias que mostrarão, na apresentação oficial, as principais festas populares de cunho religioso no Brasil e no mundo.Na esteira do já conhecido estilo de Barros, a comissão de frente da Vila, comandada pelos coreógrafos Alex Neoral e Marcio Jahú, chegou ao Sambódromo com figurinos em referência a personagens da TV e do cinema. Entre eles, a protagonista da série "Wandinha", da Netflix, que captou a atenção da plateia nas arquibancadas e frisas.