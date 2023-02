Rio Carnaval - Foto Divulgação

Publicado 12/02/2023 01:06

Depois de brilhar com seus looks diferentes no Baile da Vogue que aconteceu nesta sexta-feira (10), no Copacabana Palace, Sabrina Sato surpreendeu mais uma vez com um look ousado, ao aparecer na Sapucaí vestida de noiva para o ensaio técnico da Vila Isabel.

Nem mesmo a forte chuva que caiu na noite deste sábado no Rio de Janeiro, desanimou a comunidade de Vila Isabel que estava em peso e animada para ver a agremiação ajustar os pontos finais para o desfile de carnaval que já acontece no próximo fim de semana na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro.

A apresentadora, surgiu vestida de noiva e distribuindo rosas brancas e vermelhas durante o desfile pela passarela do samba, carismática Sabrina ainda mostrou samba no pé e parou para tirar fotos com componentes e foliões que passavam pela avenida, mesmo em baixo de forte chuva.