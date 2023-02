Lucas Souza - Foto reprodução internet

Publicado 12/02/2023 01:36

O ex-marido de Jojo Todynho que ganhou os holofotes recentemente ao travar uma batalha com a cantora através das redes sociais e revelar acusações de traições da ex-mulher, Lucas Souza resolveu mudar o visual.

Em nova fase, depois de ter pedido baixa do serviço militar para tentar a carreira de digital influencer, o ex da cantora surgiu nas redes sociais com o visual renovado e desabafou, "nunca podia fazer nada".

A expressão usada pelo militar, foi usada como uma referência ao serviço militar, que o impedia de mudar o visual, porém logo alguns internautas associaram a declaração do influenciador ao ex relacionamento do famoso com Jojo Todynho.