Lore Improta - Reprodução internet

Lore ImprotaReprodução internet

Publicado 12/02/2023 03:56

Lore Improta Reprodução Instagram

Lore Improta se atrapalhou com o comprimento da saia escolhida para brilhar durante os ensaios técnicos que aconteceram na Marques de Sapucaí, neste sábado (11).Em baixo de forte chuva, as escolas de samba Unidos de Vila Isabel e Unidos de Viradouro, fizeram seus ensaios técnicos com o teste de luz e som que ocorreram esta noite no Sambódromo do Rio de Janeiro. O que a musa da vermelho e branco de Niterói não contava era que o figurino escolhido para brilhar na passarela, iria atrapalhar sua evolução na avenida. A esposa de Léo Santana, teve que desfilar durante todo o percurso segurando a saia, para não pisar e cair, o que acabou impedindo de mostrar o samba no pé em dia que a loira costuma apresentar.