Luan Santana recebe noivos em show - Reprodução Internet

Publicado 13/02/2023 03:17

No último mês de Janeiro, um noivo aproveitou que sua amada era fã do cantor sertanejo, e pregou uma pegadinha bem no dia de seu casamento, ele aproveitou a data especial para convidar o cantor Luan Santana, pegando todos de surpresa. No entanto, claro que tudo não passou de uma brincadeira e o noivo levou Luan Santana de papelão para o casamento.

No último sábado (11), o sertanejo soube que os protagonistas dessa história estavam na plateia de seu show, em uma casa de espetáculos em São João de Meriti, e levou os recém casados ao palco, de quebra ele ainda cantou a canção "Chuva de Arroz" para os apaixonados que puderam enfim, realizar o sonho de ter o ídolo cantando para eles.